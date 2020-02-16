Rain, here and there, today...

TUSCALOOSA—
TODAY—CLOUDY WITH A HIGH IN THE MID SIXTIES. SLIGHT RAIN CHANCE
TONIGHT—CLOUDY WITH A LOW IN THE UPPER FORTIES. SLIGHT RAIN CHANCE
MOBILE—
TODAY— RAINY WITH A HIGH IN THE LOW SIXTIES. SIXTY PERCENT RAIN CHANCE
TONIGHT—RAINY WITH A LOW IN THE MID FIFTIES. FORTY PERCENT RAIN CHANCE
HUNTSVILLE—
TODAY—MOSTLY SUNNY WITH A HIGH IN THE UPPER FIFTIES. SLIGHT RAIN CHANCE
TONIGHT—CLEAR WITH A LOW IN THE MID FORTIES. SLIGHT RAIN CHANCE
SELMA—
TODAY—CLOUDY WITH A HIGH IN THE MID SIXTIES. FORTY PERCENT RAIN CHANCE
TONIGHT—CLEAR WITH A HIGH IN THE UPPER FORTIES. THIRTY PERCENT RAIN CHANCE.