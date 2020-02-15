A "take a light jacket" weather day

TUSCALOOSA—
TODAY—CLOUDY WITH A HIGH IN THE LOW SIXTIES SLIGHT RAIN CHANCE
TONIGHT—CLOUDY WITH A LOW IN THE MID FORTIES. TWENTY PERCENT RAIN CHANCE
MOBILE—
TODAY— CLOUDY WITH A HIGH IN THE MID SIXTIES. SLIGHT RAIN CHANCE
TONIGHT—CLEAR WITH A LOW IN THE UPPER FORTIES. FIFTY PERCENT RAIN CHANCE
HUNTSVILLE—
TODAY—RAINY WITH A HIGH IN THE MID FIFTIES. EIGHTY PERCENT RAIN CHANCE
TONIGHT—SOME RAIN WITH A LOW IN THE LOW FORTIES. SLIGHT RAIN CHANCE
SELMA—
TODAY-- CLOUDY WITH A HIGH IN THE LOW SIXTIES. SLIGHT RAIN CHANCE
TONIGHT—CLEAR WITH A HIGH IN THE LOW FORTIES. FORTY PERCENT RAIN CHANCE