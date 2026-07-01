Magic on the Mercury & Chase (Train Ride)
Magic on the Mercury & Chase (Train Ride)
10 mile round trip full size train ride in 77-102 year old train cars (air conditioned!), approximately 1 hour 15 minutes, with a professional magician performing tricks and live owl(s)
North Alabama Railroad Museum
Coach tickets $17 for adults (13+), $11.75 for Children (2-12), Babes in lap free.
09:30 AM - 10:45 AM on Sat, 25 Jul 2026
Event Supported By
North Alabama Railroad Museum
256-479-6511
narm-mail@comcast.net
North Alabama Railroad Museum
694 Chase RdHuntsville, Alabama 35811
2564796511
narm-mail@comcast.net