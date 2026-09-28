Digital Media Center
Bryant-Denny Stadium, Gate 4
Box 870370
920 Paul Bryant Drive
Tuscaloosa, AL 35487-0370
205-348-6644

© 2026 Alabama Public Radio
Donate/Portal
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Thank you for listening! Want to support this station? Make a donation by clicking here!

Suspects in foiled British military base attack released on bail

WBUR
Published September 28, 2026 at 11:02 AM CDT

Five British nationals have been released on bail after being detained Sunday on suspicion of explosives and terrorism offenses near the RAF Fairford airbase in western England. The base is used as a staging area for U.S. long-range B-1 bombers flying attack missions against Iran.

Here & Now‘s Indira Lakshmanan speaks with joined by NPR foreign correspondent Lauren Frayer in London.

This article was originally published on WBUR.org.

Copyright 2026 WBUR
Tags
NPR News
News from Alabama Public Radio is a public service in association with the University of Alabama. We depend on your help to keep our programming on the air and online. Please consider supporting the news you rely on with a donation today. Every contribution, no matter the size, propels our vital coverage. Thank you.
Donate