Homeownership Education Class
Homeownership Education Class
The Baldwin County Commission, in partnership with Lifelines Counseling Services, will host a homeownership education class on Saturday, Nov. 7.
The class is open to Baldwin County Homeownership Assistance Program (HAP) applicants and anyone interested in learning more about preparing to become a homeowner.
Pre-registration is required. To reserve your spot, call Lifelines Counseling Services at 251-602-0011
Baldwin County Commission Auditorium
08:45 AM - 03:00 PM on Sat, 7 Nov 2026
Event Supported By
Baldwin County Commission
cdbg.dr@baldwincountyal.gov
Baldwin County Commission Auditorium
22251 Palmer StreetRobertsdale, Alabama 36567