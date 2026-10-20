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Homeownership Education Class

Homeownership Education Class

The Baldwin County Commission, in partnership with Lifelines Counseling Services, will host a homeownership education class on Saturday, Nov. 7.

The class is open to Baldwin County Homeownership Assistance Program (HAP) applicants and anyone interested in learning more about preparing to become a homeowner.

Pre-registration is required. To reserve your spot, call Lifelines Counseling Services at 251-602-0011

Baldwin County Commission Auditorium
08:45 AM - 03:00 PM on Sat, 7 Nov 2026

Event Supported By

Baldwin County Commission
cdbg.dr@baldwincountyal.gov
https://baldwincountyal.gov/departments/grants/cdbg-dr/hap
Baldwin County Commission Auditorium
22251 Palmer Street
Robertsdale, Alabama 36567