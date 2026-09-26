Megan Zuhowski, USA Faculty Voice Recital
Megan Zuhowski, USA Faculty Voice Recital
Dr. Megan Zuhowski, soprano, will present a USA Faculty Voice Recital on Tuesday, October 27 at 7:30 p.m. in the USA Laidlaw Performing Arts Center Recital Hall. The title for program is "Something Old, Something New..."
USA Laidlaw Performing Arts Center
$5-8
07:30 PM - 09:00 PM on Tue, 27 Oct 2026
Event Supported By
University of South Alabama Department of Music
251-460-7116
kbohnet@southalabama.edu
Artist Group Info
Megan Zuhowski
mzuhowski@southalabama.edu
USA Laidlaw Performing Arts Center
USA Laidlaw Performing Arts CenterMobile, Alabama 36688
2514607116
kbohnet@southalabama.edu