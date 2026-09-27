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Sahada Buckley, Guest Artist Violin Recital

Sahada Buckley, Guest Artist Violin Recital

Violinist Sahada Buckley will present a Guest Artist Violin Recital on Friday, November 13 at 7:30 p.m. in the Laidlaw Performing Arts Center Recital Hall. USA faculty pianist Dr. Robert Holm will perform with Buckley. Featured works will include pieces by Amy Beach, George Gershwin, and John Corigliano.

USA Laidlaw Performing Arts Center
07:30 PM - 09:00 PM on Fri, 13 Nov 2026

Event Supported By

University of South Alabama Department of Music
251-460-7116
kbohnet@southalabama.edu
www.southalabama.edu/music

Artist Group Info

Robert Holm
rholm@southalabama.edu
www.southalabama.edu/music
USA Laidlaw Performing Arts Center
USA Laidlaw Performing Arts Center
Mobile, Alabama 36688
2514607116
kbohnet@southalabama.edu
www.southalabama.edu/music