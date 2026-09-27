Sahada Buckley, Guest Artist Violin Recital
Sahada Buckley, Guest Artist Violin Recital
Violinist Sahada Buckley will present a Guest Artist Violin Recital on Friday, November 13 at 7:30 p.m. in the Laidlaw Performing Arts Center Recital Hall. USA faculty pianist Dr. Robert Holm will perform with Buckley. Featured works will include pieces by Amy Beach, George Gershwin, and John Corigliano.
USA Laidlaw Performing Arts Center
07:30 PM - 09:00 PM on Fri, 13 Nov 2026
Event Supported By
University of South Alabama Department of Music
251-460-7116
kbohnet@southalabama.edu
Artist Group Info
Robert Holm
rholm@southalabama.edu
USA Laidlaw Performing Arts Center
USA Laidlaw Performing Arts CenterMobile, Alabama 36688
2514607116
kbohnet@southalabama.edu