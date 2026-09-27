USA Camerata & USA Symphony Orchestra Concert
USA Camerata & USA Symphony Orchestra Concert
USA's new Camerata ensemble will join the USA Symphony Orchestra in their Fall Concert on Tuesday, November 10 at 7:30 p.m. in the Laidlaw Performing Arts Center Recital Hall. Works on the program will feature the Borodin String Quartet No. 2, Telemann's Don Quixote Overture-Suite, the Suite for Strings by John Rutter. USA Camerata and Symphony Orchestra are conducted by Dr. Leonard Ligon.
USA Laidlaw Performing Arts Center
$5-8
07:30 PM - 09:00 PM on Tue, 10 Nov 2026
Event Supported By
University of South Alabama Department of Music
251-460-7116
kbohnet@southalabama.edu
Artist Group Info
Leonard Ligon
ljligon@southalabama.edu
USA Laidlaw Performing Arts Center
USA Laidlaw Performing Arts CenterMobile, Alabama 36688
2514607116
kbohnet@southalabama.edu