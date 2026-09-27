USA Opera Theatre presents "A Fight at the Opera"
USA Opera Theatre presents "A Fight at the Opera"
USA Opera Theatre will present "A Fight at the Opera" on Friday, November 6 at 7:30 p.m. and Sunday, November 8 at 3:00 p.m. Both events will take place in the Laidlaw Performing Arts Center Recital Hall, directed by USA faculty Dr. Thomas Rowell and Dr. Megan Zuhowski.
USA Laidlaw Performing Arts Center
$5-8
03:00 PM - 05:00 PM on Fri, 6 Nov 2026
Event Supported By
University of South Alabama Department of Music
251-460-7116
kbohnet@southalabama.edu
Artist Group Info
Thomas Rowell
trowell@southalabama.edu
USA Laidlaw Performing Arts Center
USA Laidlaw Performing Arts CenterMobile, Alabama 36688
2514607116
kbohnet@southalabama.edu