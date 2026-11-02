Homeownership Education Class
Homeownership Education Class
The Baldwin County Commission Grants Department, in partnership with Lifelines Counseling Services, will host a free homeownership education class on Saturday, Dec. 5, 2026.
The class is open to Baldwin County Homeownership Assistance Program (HAP) applicants and anyone interested in learning more about preparing to become a homeowner.
Baldwin County Commission Auditorium
08:45 AM - 03:00 PM on Sat, 5 Dec 2026
Event Supported By
Baldwin County Commission
cdbg.dr@baldwincountyal.gov
Baldwin County Commission Auditorium
22251 Palmer StreetRobertsdale, Alabama 36567