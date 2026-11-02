Digital Media Center
Bryant-Denny Stadium, Gate 4
Box 870370
920 Paul Bryant Drive
Tuscaloosa, AL 35487-0370
205-348-6644

© 2026 Alabama Public Radio
Donate/Portal
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
WQPR transmitter installation is underway. Expect broadcast interruptions. Thank you for your patience!

Homeownership Education Class

Homeownership Education Class

The Baldwin County Commission Grants Department, in partnership with Lifelines Counseling Services, will host a free homeownership education class on Saturday, Dec. 5, 2026.

The class is open to Baldwin County Homeownership Assistance Program (HAP) applicants and anyone interested in learning more about preparing to become a homeowner.

Baldwin County Commission Auditorium
08:45 AM - 03:00 PM on Sat, 5 Dec 2026

Event Supported By

Baldwin County Commission
cdbg.dr@baldwincountyal.gov
https://baldwincountyal.gov/departments/grants/cdbg-dr/hap
Baldwin County Commission Auditorium
22251 Palmer Street
Robertsdale, Alabama 36567