GigaParts LEGO® Builder Fair
GigaParts LEGO® Builder Fair is a FREE fair-style LEGO® community event centered around creativity, competition, workshops, and hands-on building fun.
Builders ages 7–14 are invited to bring original LEGO® MOCs (My Own Creations) for display and judging while participating in themed workshop sessions, free-build activities, and community showcases throughout the day.
12:00PM: MOC Entry Deadline
12:30PM: Awards
Throughout the event, attendees can:
• Enter MOC competitions for prizes & recognition
• Attend rotating LEGO® mini-activities
• Explore advanced showcase builds from TNVLC members
• Build freely in our loose brick Free Build Zone
Competition Categories Include:
• Best Use of Color
• Best Architecture
• Best Vehicle Build
• Master Builder Award
Age Divisions:
• Junior Division: Ages 7–9
• Intermediate Division: Ages 10–12
• Advanced Division: Ages 13–14
This event is FREE to attend, but pre-registration is required due to limited capacity.
Whether you're competing, learning new techniques, or just coming to build and explore, GigaParts LEGO® Builder Fair is designed to celebrate creativity and bring the local LEGO® community together.